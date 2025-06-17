Гол Герреро допоміг Панамі розгромити Гваделупу на Золотому кубку КОНКАКАФ

У ніч з 16 на 17 червня відбулися два матчі в межах першого туру групового етапу Золотого кубку КОНКАКАФ.

Збірна Панама впевнено обіграла Гваделупу, забивши 4 голи в першому таймі. Четвертий м'яч забив нападник Динамо Едуардо Герреро з пенальті.

Згодом Гватемала несподівано виявилася сильнішою за Ямайку.

Золотий кубок КОНКАКАФ-2025

Група C, 1 тур, 17 червня

Панама – Гваделупа 5:2 (4:1)

Голи: 1:0 – 6 Мартінес, 2:0 – 13 Діас, 3:0 – 17 Діас, 4:0 – 22 Герреро (пен), 4:1 – 29 Лебронь, 4:2 – 71 Девід (пен), 5:2 – Родрігес

Ямайка – Гватемала 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 32 Сантіс

Раніше збірна США виявилася сильнішою за Тринідад і Тобаго, Саудівська Аравія мінімально обіграла Гаїті, а Коста-Рика вирвала перемогу в Суринама на 103 хвилині поєдинку.

Саудівська Аравія була запрошена на турніри Золотого кубку КОНКАКАФ у 2025 та 2027 роках. Практика гостьових команд на змаганнях практикується регулярно з 1996 року.

Нагадаємо, що в матчі-відкритті Мексика обіграла Домініканську Республіку. Саме мексиканці є поточним чемпіоном турніру. У фіналі 2023 року вони здолали Панаму та повернули собі титул.