Гол Герреро допоміг Панамі розгромити Гваделупу на Золотому кубку КОНКАКАФ
У ніч з 16 на 17 червня відбулися два матчі в межах першого туру групового етапу Золотого кубку КОНКАКАФ.
Збірна Панама впевнено обіграла Гваделупу, забивши 4 голи в першому таймі. Четвертий м'яч забив нападник Динамо Едуардо Герреро з пенальті.
Згодом Гватемала несподівано виявилася сильнішою за Ямайку.
Група C, 1 тур, 17 червня
Панама – Гваделупа 5:2 (4:1)
Голи: 1:0 – 6 Мартінес, 2:0 – 13 Діас, 3:0 – 17 Діас, 4:0 – 22 Герреро (пен), 4:1 – 29 Лебронь, 4:2 – 71 Девід (пен), 5:2 – Родрігес
Ямайка – Гватемала 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 32 Сантіс
Раніше збірна США виявилася сильнішою за Тринідад і Тобаго, Саудівська Аравія мінімально обіграла Гаїті, а Коста-Рика вирвала перемогу в Суринама на 103 хвилині поєдинку.
Саудівська Аравія була запрошена на турніри Золотого кубку КОНКАКАФ у 2025 та 2027 роках. Практика гостьових команд на змаганнях практикується регулярно з 1996 року.
Нагадаємо, що в матчі-відкритті Мексика обіграла Домініканську Республіку. Саме мексиканці є поточним чемпіоном турніру. У фіналі 2023 року вони здолали Панаму та повернули собі титул.