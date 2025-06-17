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Зірковий захисник Манчестер Сіті може стати одноклубником Миколенка

Станіслав Лисак — 17 червня 2025, 10:00
Кайл Вокер
Кайл Вокер
Getty Images

Правий захисник та колишній капітан Манчестер Сіті Кайл Вокер може продовжити кар'єру в Евертоні, за який виступає український оборонець Віталій Миколенко.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У підписанні 35-річного англійця зацікавлений головний тренер "ірисок" Девід Моєс і переговори щодо переходу вже ведуться.

Раніше повідомлялося про інтерес стамбульського Фенербахче, про що знають в Евертоні. Манчестер Сіті збирається розстатися зі своїм колишнім капітаном, у якого залишився рік за чинним контрактом.

Другу частину сезону Вокер провів на правах оренди в Мілані, який вирішив не користуватися опцією викупу гравця. Правий захисник повернеться на "Етіхад", але очікується, що він змінить команду цього літа.

У попередньому сезоні Кайл Вокер провів 34 матчі в складах Манчестер Сіті та Мілана, результативними діями не відзначився. Трансферна вартість 35-річного гравця наразі оцінюється у 6 мільйонів євро.

Евертон Манчестер Сіті Віталій Миколенко Кайл Вокер

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