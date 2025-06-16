Норріс отримав штраф за аварію з Піастрі на Гран-прі Канади

Пілот Макларен Ландо Норріс був оштрафований в результаті аварії з напарником по команді Оскаром Піастрі на Гран-прі Канади.

Про це повідомляє ФІА.

На 67-му колі гонки 25-річний британець неправильно оцінив ситуацію та пішов на обгін там, де для цього не було місця.

В результаті зіткнення болід Норріса отримав пошкодження, які не дозволили йому продовжити заїзд. Піастрі в свою чергу без проблем дістався фінішу.

Незважаючи на схід, стюарди все одно покарали Ландо штрафом +5 секунд до його результату.

Оскільки Норріс проїхав 90% дистанції гонки, він був класифікований останнім (18 місце). І до його часу додали +5 секунд, тож штраф не перейде на наступний етап, який проходитиме в Австрії 27-29 червня.

Нагадаємо, що Гран-прі Канади завершився перемогою пілота Мерседес Джорджа Расселла.