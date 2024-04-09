Дев'ятий гравець набрав 100 очок у поточному сезоні НХЛ

Джерело - Чемпіон.
31-річний американський форвард Ванкувера Джей Ті Міллер уперше в кар'єрі подолав позначку в 100 очок за сезон.
Він став 9-м гравцем, який набрав тризначне число очок у поточному сезоні.
Про це інформує офіційний Х (колишній Twitter) організації.
Нападник віддав три результативні передачі у переможній зустрічі регулярного чемпіонату НХЛ із Вегасом (4:3).
На рахунку хокеїста стало 35 шайб та 65 передач у 78 іграх сезону-2023/24.
J.T. HITS 100! 🔵🟢— NHL (@NHL) April 9, 2024
For the first time in his career, J.T. Miller has reached the 100-point mark in a season! pic.twitter.com/zHP72gq67V
Увесь список бомбардирів, які набрали 100+ очок
- Натан Маккіннон (Колорадо)
- Коннор Макдевід (Едмонтон)
- Мікко Рантанен (Колорадо)
- Леон Драйзайтль (Едмонтон)
- Нікіта Кучеров (Тампа-Бей)
- Артемій Панарін (Рейнджерс)
- Давид Пастрняк (Бостон)
- Остон Меттьюз (Торонто)
- Джей Ті Міллер (Ванкувер)
Минулого року таких гравців було 11. Той результат став найкращим із сезону-1995/96 (12 хокеїстів).
Раніше ми повідомляли, що російський голкіпер Іван Федотов, якого примусили відслужити в армії, зумів утекти до США.