Дев'ятий гравець набрав 100 очок у поточному сезоні НХЛ

Джерело - Чемпіон.

31-річний американський форвард Ванкувера Джей Ті Міллер уперше в кар'єрі подолав позначку в 100 очок за сезон.

Він став 9-м гравцем, який набрав тризначне число очок у поточному сезоні.

Про це інформує офіційний Х (колишній Twitter) організації.

Нападник віддав три результативні передачі у переможній зустрічі регулярного чемпіонату НХЛ із Вегасом (4:3).

На рахунку хокеїста стало 35 шайб та 65 передач у 78 іграх сезону-2023/24.

J.T. HITS 100! 🔵🟢



For the first time in his career, J.T. Miller has reached the 100-point mark in a season! pic.twitter.com/zHP72gq67V — NHL (@NHL) April 9, 2024

Увесь список бомбардирів, які набрали 100+ очок

Натан Маккіннон (Колорадо)

Коннор Макдевід (Едмонтон)

Мікко Рантанен (Колорадо)

Леон Драйзайтль (Едмонтон)

Нікіта Кучеров (Тампа-Бей)

Артемій Панарін (Рейнджерс)

Давид Пастрняк (Бостон)

Остон Меттьюз (Торонто)

Джей Ті Міллер (Ванкувер)

Минулого року таких гравців було 11. Той результат став найкращим із сезону-1995/96 (12 хокеїстів).