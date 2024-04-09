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Дев'ятий гравець набрав 100 очок у поточному сезоні НХЛ

Сьогодні 12:08 126 0
Дев'ятий гравець набрав 100 очок у поточному сезоні НХЛ
Фото:
#Натан Маккіннон, #NHL, #коннор макдевід, #Остон Меттьюз, #Джей Ті Міллер

Джерело - Чемпіон.

31-річний американський форвард Ванкувера Джей Ті Міллер уперше в кар'єрі подолав позначку в 100 очок за сезон. 

Він став 9-м гравцем, який набрав тризначне число очок у поточному сезоні. 

Про це інформує офіційний Х (колишній Twitter) організації.

Нападник віддав три результативні передачі у переможній зустрічі регулярного чемпіонату НХЛ із Вегасом (4:3).

На рахунку хокеїста стало 35 шайб та 65 передач у 78 іграх сезону-2023/24.

Увесь список бомбардирів, які набрали 100+ очок

  • Натан Маккіннон (Колорадо)
  • Коннор Макдевід (Едмонтон)
  • Мікко Рантанен (Колорадо)
  • Леон Драйзайтль (Едмонтон)
  • Нікіта Кучеров (Тампа-Бей)
  • Артемій Панарін (Рейнджерс)
  • Давид Пастрняк (Бостон)
  • Остон Меттьюз (Торонто)
  • Джей Ті Міллер (Ванкувер)

Минулого року таких гравців було 11. Той результат став найкращим із сезону-1995/96 (12 хокеїстів).

Раніше ми повідомляли, що російський голкіпер Іван Федотов, якого примусили відслужити в армії, зумів утекти до США.
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