Дев'ятий гравець набрав 100 очок у поточному сезоні НХЛ

31-річний американський форвард Ванкувера Джей Ті Міллер уперше в кар'єрі подолав позначку в 100 очок за сезон.

Він став 9-м гравцем, який набрав тризначне число очок у поточному сезоні.

Про це інформує офіційний Х (колишній Twitter) організації.

Нападник віддав три результативні передачі у переможній зустрічі регулярного чемпіонату НХЛ із Вегасом (4:3).

На рахунку хокеїста стало 35 шайб та 65 передач у 78 іграх сезону-2023/24.

J.T. HITS 100! 🔵🟢



For the first time in his career, J.T. Miller has reached the 100-point mark in a season! pic.twitter.com/zHP72gq67V