Кременчук вдруге за два дні розгромив Крижинку в чемпіонаті України

Кременчук здолав Крижинку в межах останнього матчу регулярного чемпіонату України перед плейоф.

Поєдинок завершився з рахунком 8:3 на користь підопічних Савицького.

Київський колектив зміг продемонструвати опір суперникам, закинувши по одній шайбі в кожному з періодів, але, як і вчора, пропустив вісім у відповідь.

Чемпіонат України з хокею сезону-2024/25

Регулярний чемпіонат, 4 березня

Крижинка – Кременчук 3:8 (1:2, 1:3, 1:3)

Шайби: 0:1 – Геворкян, 00:23, 0:2 – Мироненко, 17:06, 1:2 – Гончаров, 18:36, 1:3 – Целогородцев, 04:18, 1:4 – Дука, 06:55, 1:5 – Дука, 10:12, 2:5 – Гончаров, 10:57, 2:6 – Брага, 11:15, 3:6 – Чайка, 12:30, 3:7 – Целогородцев, 14:27, 3:8 – Панков, 16:05

Зазначимо, що це був останній матч регулярного чемпіонату для цих команд перед поєдинками плейоф, до якого Кременчук успішно пробився.

Сьогодні відбудеться ще дві зустрічі в межах УХЛ – Сокіл зустрінеться із Дніпром, а Шторм гратиме проти Київ Кепіталз. Обидва матчі розпочнуться о 18:00 за київським часом.