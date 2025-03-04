Шахтар – Кривбас: де дивитися центральний матч 20 туру УПЛ

Донецький Шахтар прийматиме криворізький Кривбас у матчі 20 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у четвер, 6 березня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Шахтар наразі посідає 3 місце в турнірній таблиці УПЛ. У команди 39 очок та недограний матч в запасі (саме проти Кривбаса). У попередньому турі "гірники" обіграли Олександрію та скористалися нічиєю Динамо з Ворсклою, скоротивши відставання до 8 пунктів.

Кривбас у 19 турі сенсаційно програв останній команді УПЛ Інгульцю. Підопічні Юрія Вернидуба дозволили Поліссю наздогнати їх у турнірній таблиці. Команди ділять між собою 4 сходинку, маючи 31 очко в активі.