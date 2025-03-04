Лень: Одного припинення вогню недостатньо – нам потрібні гарантії безпеки
Центровий Лос-Анджелес Лейкерс Олексій Лень прокоментував невдалі переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа на тлі розмов про можливе припинення вогню з РФ.
Слова баскетболіста наводить Los Angeles Times.
"Ми всі хочемо одного – щоб зупинилась війна і до нас повернулось почуття безпеки. Люди просто хочуть жити своє нормальне життя.
Я, мої друзі, рідні – всі цього хочемо. Ми втомились від війни. Це триває так довго, що стало частиною повсякденного життя. Чути, через що проходять твої рідні, дуже боляче.
У минулому Путін неодноразово порушував угоди про припинення вогню. Нам потрібні гарантії безпеки, одного припинення недостатньо.
Якщо ми програємо війну, то Путін не зупиниться і піде далі. Можливо, на країни Балтії", – вважає Лень.
Нагадаємо, український форвард приєднався до Лейкерс під час зимового періоду трейдів і з того часу зіграв всього три матчі (11 хвилин), за які набирав в середньому 1.3 очки та робив три підбирання.
Зазначимо, що Олексій Лень проживає та грає у США з 2013 року, коли залишив Дніпро та перейшов до Фінікс Санз.
Раніше повідомлялось, що спортсмен може залишити свій клуб вже найближчим часом.