Судаков повторив рекорд Шахтаря та наблизився до досягнення Шевченка
Футболіст донецького Шахтаря Георгій Судаков повторив клубний рекорд за кількістю дублів після виходу на заміну.
Про це повідомляє УПЛ.
Півзахисник двічі відзначився у матчі 19 туру проти Олександрії (3:0). Це був його другий дубль в УПЛ після виходу на заміну. За цим показником він повторив клубний рекорд. Загалом у "гірників" 19 таких дублів за всю історію чемпіонату України.
Рекордсменом за цим показником є легендарний нападник Динамо Андрій Шевченко. Він відзначався таким досягненням тричі. Загалом же в УПЛ футболісти 98 разів забивали двічі після виходу на заміну.
Нагадаємо, завдяки своєму перформансу, Судаков став найкращим гравцем 19 туру Української Прем'єр-ліги. Найкращим тренером визнали наставника Інгульця Василя Кобіна.
Наступний матч Шахтар проведе проти Кривбаса. Поєдинок відбудеться у четвер, 6 березня. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.