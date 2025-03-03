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Як би погано це не звучало: тренер Ф'юрі назвав умову, за якої британець повернеться у ринг

Олексій Мурзак — 3 березня 2025, 19:51
Як би погано це не звучало: тренер Ф'юрі назвав умову, за якої британець повернеться у ринг
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон WBC у хевівейті Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) може повернутися на ринг лише за великий гонорар.

Про це повідомив тренер британця Енді Лі, слова якого наводить Seconds Out.

"Як би погано це не звучало, все залежить від того, якою буде цифра для Тайсона. Вона має мотивувати його повернутися з відставки. Він здається дуже щасливим", – сказав Лі.

Нагадаємо, 13 січня 36-річний Ф'юрі заявив, що йде з професійного боксу.

Зазначимо, що у квітні 2022 року британець вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом повернувся до професійного боксу.

Минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.

Тайсон Ф'юрі

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