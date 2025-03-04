Лижні гонки. Клебо завоював третє золото, провал українців

Норвезький лижник Йоханнес Клебо став чемпіоном світу 2025 року в гонці з роздільним стартом на 10 км класикою. Для нього це вже третє золото на поточному мундіалі в Тронхеймі – раніше він переміг в особистому спринті та скіатлоні.

У розділці Клебо на 8,8 секунди випередив свого партнера по команді, Еріка Вальнеша, який пропускав спринт через травму спини. Бронзу завоював ще один представник Норвегії, Харальд Остберг Амундсен.

Найкращим із українців став Олександр Лісогор – 66 місце із відставанням у 3 хвилини та 33 секунди. Також Україну представляли Дмитро Драгун, Руслан Денисенко та Денис Мухотінов, які посіли 78, 88 і 106 місця відповідно. Сумарно до фінішу дісталися 107 спортсменів.

Підсумкові результати:

Також у вівторок, 4 березня, на чемпіонаті світу відбудеться аналогічна жіноча розділка на 10 км класикою. Вона розпочнеться о 16:30 за київським часом.