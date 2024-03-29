Головне
NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Вчора 20:24 3196 2
Сіннер познущався над росіянином Мєдвєдєвим у півфіналі Мастерса в Маямі
Вчора 22:56 322
Кадрові труднощі Шахтаря та важка поїздка для Динамо: головні інтриги 22 туру УПЛ
Вчора 21:00 302
Прометей не залишив шансів для Юридичної Академії та вийшов у фінал Суперліги
Вчора 17:54 1826
Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024
Вчора 12:13 5030
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя
Вчора 11:33 6417 1
Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію
Вчора 10:42 12530
Російські команди вилетіли на чвертьфінальній стадії PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Вчора 10:05 306
Богачук: Бій проти Мендоси - це великий поєдинок у моїй кар’єрі
Вчора 09:41 3468 2
У чоловічої збірної України вперше за 8 років буде новий тренер
28.03.2024 20:21 1511
Блоги
Російський воротар, якого примусили відслужити в армії, зумів утекти до НХЛ
Російський воротар, якого примусили відслужити в армії, зумів утекти до НХЛ Олег Сагайдак
Вчора 22:04 375
Кадрові труднощі Шахтаря та важка поїздка для Динамо: головні інтриги 22 туру УПЛ
Кадрові труднощі Шахтаря та важка поїздка для Динамо: головні інтриги 22 туру УПЛ Максим Салівон
Вчора 21:00 302
Шпаргалка для вболівальника: орієнтовний склад молодіжної збірної України на чемпіонат Європи-2024 з баскетболу
Шпаргалка для вболівальника: орієнтовний склад молодіжної збірної України на чемпіонат Європи-2024 з баскетболу Олег Сагайдак
Вчора 19:49 218
Наступники Луніна та Трубіна: 11 молодих українських воротарів грають у закордонних академіях
Наступники Луніна та Трубіна: 11 молодих українських воротарів грають у закордонних академіях Дмитро Климчук
Вчора 18:51 301
Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій
Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій Максим Розенко
Вчора 15:22 30125
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя Максим Розенко
Вчора 11:33 6412 1
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку Андрій Зуєв
28.03.2024 18:00 463
Тренер, який нічого не встигає, та збірні з міцним захистом: 6 фактів про суперників України на Євро-2024
Тренер, який нічого не встигає, та збірні з міцним захистом: 6 фактів про суперників України на Євро-2024 Максим Салівон
27.03.2024 18:15 2678
Як Ребров мітить на найуспішнішого тренера в історії збірної: 5 уроків за підсумками матчу Україна - Ісландія
Як Ребров мітить на найуспішнішого тренера в історії збірної: 5 уроків за підсумками матчу Україна - Ісландія Максим Салівон
27.03.2024 12:50 3106
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро Ігор Бойко
27.03.2024 08:52 7423 1
Легендарні динамівці взяли участь у благодійному матчі у Вроцлаві
Легендарні динамівці взяли участь у благодійному матчі у Вроцлаві Максим Салівон
26.03.2024 20:44 724
"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії
"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії Максим Розенко
26.03.2024 17:36 1179
Неминучість для України та сюрприз для Польщі: суперекспрес на фінал кваліфікації Євро-2024 з коефіцієнтом 4,20
Неминучість для України та сюрприз для Польщі: суперекспрес на фінал кваліфікації Євро-2024 з коефіцієнтом 4,20 Максим Салівон
26.03.2024 13:25 804
Виступ українок у Маямі-2024: підсумки
Виступ українок у Маямі-2024: підсумки Андрій Зуєв
26.03.2024 12:15 926
Шанс для Реброва стати унікальною особистістю та значення тактики: 4 інтриги фіналу кваліфікації плей-оф Україна — Ісландія
Шанс для Реброва стати унікальною особистістю та значення тактики: 4 інтриги фіналу кваліфікації плей-оф Україна — Ісландія Максим Салівон
26.03.2024 11:30 2014
Він завершив кар'єру Володимира Кличка: історія Ентоні Джошуа, який торгував наркотиками та став зіркою боксу
Він завершив кар'єру Володимира Кличка: історія Ентоні Джошуа, який торгував наркотиками та став зіркою боксу Соломія Романчук
25.03.2024 19:15 624
Крізь роки: хлопчик з фото, який пішов стопами легендарного батька, готовий відібрати путівку на Євро у збірної України
Крізь роки: хлопчик з фото, який пішов стопами легендарного батька, готовий відібрати путівку на Євро у збірної України Соломія Романчук
25.03.2024 17:17 593
Місія вчителя Реброва: яке домашнє завдання має виконати збірна України перед фіналом кваліфікації Євро-2024
Місія вчителя Реброва: яке домашнє завдання має виконати збірна України перед фіналом кваліфікації Євро-2024 Максим Салівон
25.03.2024 15:30 1017
Андрій Біба: "Чорновіл запрошував вступити в РУХ"
Андрій Біба: "Чорновіл запрошував вступити в РУХ" Максим Розенко
25.03.2024 13:24 817
Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію"
Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію" Максим Розенко
25.03.2024 09:43 2100 1
Прямі трансляції
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 10:45 303
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 08:40 336
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 06:38 524
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
28.03.2024 05:00 299
Карпати - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 02:00 391

Російський воротар, якого примусили відслужити в армії, зумів утекти до НХЛ

Він замінить голкіпера, який потрапив у найгучніший сексуальний скандал в історії хокею.
Вчора 22:04 Олег Сагайдак 379 0
Російський воротар, якого примусили відслужити в армії, зумів утекти до НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Російський голкіпер та олімпійський чемпіон Іван Федотов прибув до розташування клуба НХЛ Філадельфія Флаєрз. Він міг опинитися в команді ще в 2022 році, але хокеїста змусили проходити строкову службу в збройних силах Російської Федерації.

Про появу воротаря на базі клуба офіційно повідомили у соцмережах Філадельфії.

Його вже додали до складу на поточний сезон.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Philadelphia Flyers (@philadelphiaflyers)

Нагадаємо, влітку 2022 року Федотов підписав контракт із Флаєрз, які раніше обрали його на драфті НХЛ в останньому раунді. Напередодні вильоту за океан спортсмена затримали та відправили служити до російської армії.

Він проходив строкову службу в спортивній роті, згаяв рік, граючи за збірну флоту, замість виступів на професійному рівні.

Після армії воротар повідомив про підписання трирічної угоди зі старою-новою командою ЦСКА. З чим категорично не погодилося керівництво "льотчиків" та розпочало боротися за голкіпера у юридичній площині, бо вже мало підписаний з ним договір.

Після першого ж сезону в російській КХЛ, московський клуб і гравець розірвали угоду за згодою сторін. У 2024 році голкіпер таки доїхав до США.

Двометровий 27-річний хокеїст народився у Фінляндії, його мати - фінка. Ймовірно, якби свого часу Іван відповідально поставився до вибору власного громадянства, то уникнув би згаданих пригод.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Philadelphia Flyers (@philadelphiaflyers)

Посеред сезону-2023/24 Філадельфія втратила основного голкіпера, гравця національної збірної Канади Картера Харта через те, що він потрапив до найгучнішого сексуального скандалу в історії хокею.

За версією слідства, п'ятеро хокеїстів у номері готелю вчинили дії сексуального характеру щодо неназваної дівчини 20-річного віку, яка була у стані сильного алкогольного сп'яніння. Це сталося влітку 2018 року в Лондоні (провінція Онтаріо) під час благодійного турніру з гольфу, присвяченого перемозі молодіжної команди Канади на чемпіонаті світу. В січні 2024 року поліція вручила фігурантам підозри, спортсмени призупинили виступи в НХЛ.

Російські ЗМІ повідомляли, що Харта хочуть підписати клуби місцевої КХЛ, бо жодна команда з Північної Америки або Європи не захоче взяти такого гравця до складу, якщо його не буде виправдано.

Федотов повинен замінити канадця, росіянин буде дублером шведа Семюеля Ерссона. Флаєрз борються за вихід до плей-оф.

Ймовірно, НХЛ продовжує бути найлояльнішою професійною спортивною лігою Північної Америки до росіян. На жовтень 2023 року в лізі виступали 45 хокеїстів з Росії. За всю історію в НХЛ грали 288 росіян.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 3196 2
Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій 30127
Богачук: Бій проти Мендоси - це великий поєдинок у моїй кар’єрі Богачук: Бій проти Мендоси - це великий поєдинок у моїй кар’єрі 3468 2
Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024 Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024 5030
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя 6417 1
Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію 12530
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6528 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166209 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15113
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57255 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10871 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51674