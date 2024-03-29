Російський воротар, якого примусили відслужити в армії, зумів утекти до НХЛ

Він замінить голкіпера, який потрапив у найгучніший сексуальний скандал в історії хокею.

Джерело - Чемпіон.

Російський голкіпер та олімпійський чемпіон Іван Федотов прибув до розташування клуба НХЛ Філадельфія Флаєрз. Він міг опинитися в команді ще в 2022 році, але хокеїста змусили проходити строкову службу в збройних силах Російської Федерації.

Про появу воротаря на базі клуба офіційно повідомили у соцмережах Філадельфії.

Його вже додали до складу на поточний сезон.

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Нагадаємо, влітку 2022 року Федотов підписав контракт із Флаєрз, які раніше обрали його на драфті НХЛ в останньому раунді. Напередодні вильоту за океан спортсмена затримали та відправили служити до російської армії.

Він проходив строкову службу в спортивній роті, згаяв рік, граючи за збірну флоту, замість виступів на професійному рівні.

Після армії воротар повідомив про підписання трирічної угоди зі старою-новою командою ЦСКА. З чим категорично не погодилося керівництво "льотчиків" та розпочало боротися за голкіпера у юридичній площині, бо вже мало підписаний з ним договір.

Після першого ж сезону в російській КХЛ, московський клуб і гравець розірвали угоду за згодою сторін. У 2024 році голкіпер таки доїхав до США.

Двометровий 27-річний хокеїст народився у Фінляндії, його мати - фінка. Ймовірно, якби свого часу Іван відповідально поставився до вибору власного громадянства, то уникнув би згаданих пригод.

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Посеред сезону-2023/24 Філадельфія втратила основного голкіпера, гравця національної збірної Канади Картера Харта через те, що він потрапив до найгучнішого сексуального скандалу в історії хокею.

За версією слідства, п'ятеро хокеїстів у номері готелю вчинили дії сексуального характеру щодо неназваної дівчини 20-річного віку, яка була у стані сильного алкогольного сп'яніння. Це сталося влітку 2018 року в Лондоні (провінція Онтаріо) під час благодійного турніру з гольфу, присвяченого перемозі молодіжної команди Канади на чемпіонаті світу. В січні 2024 року поліція вручила фігурантам підозри, спортсмени призупинили виступи в НХЛ.

Російські ЗМІ повідомляли, що Харта хочуть підписати клуби місцевої КХЛ, бо жодна команда з Північної Америки або Європи не захоче взяти такого гравця до складу, якщо його не буде виправдано.

Федотов повинен замінити канадця, росіянин буде дублером шведа Семюеля Ерссона. Флаєрз борються за вихід до плей-оф.

Ймовірно, НХЛ продовжує бути найлояльнішою професійною спортивною лігою Північної Америки до росіян. На жовтень 2023 року в лізі виступали 45 хокеїстів з Росії. За всю історію в НХЛ грали 288 росіян.

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