Дві юніорки потраплять до складу збірної України на етап Кубку світу в Поклюці

Українські юніорки Олена Городна та Олександра Меркушина потраплять до складу збірної України на восьмий етап Кубку світу з біатлону, який відбудеться з 13 по 16 березня в словенській Поклюці.

Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел у збірній України.

Обидві біатлоністки зараз перебувають у шведському Естерсунді на чемпіонаті світу серед юніорів, де готуються до останнього виду змагальної програми – естафети, яка відбудеться 5 березня.

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Городна та Меркушина також заявлені й на прийдешній етап Кубку, який стартує в чеському Нове-Место-на Мораве 6 березня. Планується, що обидві біатлоністки прибудуть туди 7 березня, тобто, в день проведення першої жіночої гонки етапу, спринту, що розпочнеться о 19:20 за київським часом.

Чи стартуватимуть ці дві біатлоністки у спринті – наразі невідомо.

Зазначимо, що українська жіноча команда має квоту в п’ять біатлоністок на одну особисту гонку. У складі команди на чеський етап є 6 спортсменок – Юлія Джима, Христина Дмитренко, Ірина Петренко, Дарина Чалик, Олена Городна та Олександра Меркушина.

Нагадаємо, напередодні Олександра Меркушина на чемпіонаті світу серед юніорів здобула першу нагороду для України – бронзову медаль у масстарті.

Найкращий результат Олени Городної на ЮЧС-2025 – четверте місце у спринті. Городна також виступила на цьогорічному дорослому чемпіонаті світу у швейцарському Ленцергайде.

Сьомий етап Кубку світу з біатлону розпочнеться 6 березня чоловічим спринтом у Нове Место.