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Збірна Чехії зіграє зі Швейцарією, США - з Францією: розклад матчів ЧС-2023 на 21 травня

Сьогодні 08:00 273 0
Збірна Чехії зіграє зі Швейцарією, США - з Францією: розклад матчів ЧС-2023 на 21 травня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудеться чотири матчі.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів

Всі матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.

Розклад матчів ЧС-2023 на 20 травня:

  • 16:20. Група А. 6 тур. Німеччина - Угорщина. Пряма трансляція - XSport.
  • 16:20. Група Б. 6 тур. Словенія - Словаччина. Пряма трансляція - XSport+.
  • 20:20. Група А. 6 тур. США - Франція. Пряма трансляція - XSport+.
  • 20:20. Група Б. 6 тур. Чехія - Швейцарія. Пряма трансляція - XSport.
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