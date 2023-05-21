Збірна Чехії зіграє зі Швейцарією, США - з Францією: розклад матчів ЧС-2023 на 21 травня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудеться чотири матчі.
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Всі матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.
Розклад матчів ЧС-2023 на 20 травня:
- 16:20. Група А. 6 тур. Німеччина - Угорщина. Пряма трансляція - XSport.
- 16:20. Група Б. 6 тур. Словенія - Словаччина. Пряма трансляція - XSport+.
- 20:20. Група А. 6 тур. США - Франція. Пряма трансляція - XSport+.
- 20:20. Група Б. 6 тур. Чехія - Швейцарія. Пряма трансляція - XSport.