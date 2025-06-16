Ястремська вийшла у друге коло турніру WTA у британському Ноттінгемі

Даяна Ястремська (46) вдало стартувала на трав'яному турнірі серії WTA 250 у британському Ноттінгемі. У першому колі змагань вона перемогла сербку Ольгу Данилович (37).

Зустріч тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:4, 7:6(4).

Перший же гейм у зустрічі на своїй подачі Ястремська програла і змушена була відіграватися. Це вийшло не одразу, але яскраво. З рахунку 2:4 вона взяла чотири гейми поспіль, а з ними й стартовий сет.

Друга партія виявилася ще складнішою. На подачах українки Данилович постійно нав'язувала боротьбу, поки в середині сету все-таки не зробила брейк. Тут же Даяна відновила рівновагу. Однак за рахунку 5:5 знову втратила свою подачу. І вдруге відігралася.

На тай-брейку після початкових 0:2 повна перевага належала нашій тенісистці, тож і другий сет завершився на її користь.

За поєдинок Ястремська 5 разів подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, 5 разів помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Lexus Nottingham Open – WTA 250

Ноттінгем, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $275,094

Перше коло, 16 червня

Даяна Ястремська (Україна) – Ольга Данилович (Сербія) 6:4, 7:6(4)

Суперниці провели другу очну зустріч, в обидвох перемогу святкувала українка. У наступному колі змагань Ястремська зіграє проти сильнішої в матчі між Антонією Ружич (98, Хорватія) та Лучією Бронцетті (59, Італія).

Нагадаємо, що Марта Костюк поступилася на старті турніру в Берліні дев'ятій ракетці світу американці Еммі Наварро.