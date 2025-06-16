Комащук – про особисту медаль: Щаслива, що змогла подолати цей бар’єр

Українська фехтувальниця Аліна Комащук прокоментувала завоювання срібла чемпіонату Європи-2025, яке стало її першою особистою медаллю в кар’єрі.

Слова Комащук наводить Радіо Промінь.

"Звісно, це різні відчуття. Коли виграєш в команді, ти не один на доріжці й ми всі радіємо разом. Але вчора, хоча це були й особисті змагання, вся команда теж була зі мною. Раніше я дуже часто зупинялась за крок від п'єдесталу. І дуже щаслива, що змогла нарешті подолати цей бар'єр і здобути свою першу особисту медаль", – заявила спортсменка.

Також Комащук зізналася, що їй дуже допомагають підказки партнерки по команді Ольги Харлан, яка чемпіонат Європи-2025 пропустила.

"Оля – дуже досвідчена спортсменка, вона може дати цінні поради й щодо тактики, і морально підтримує. Вона знає мене дуже добре, знає мої мінуси, особливо в емоційному плані. Тому намагалась завжди налаштовувати мене на перемогу. Я вдячна, що вона поруч на цих змаганнях, це велика підтримка для нас", – додала українка.

Нагадаємо, у фіналі чемпіонату Європи Комащук поступилася Сарі Нутчі з Франції – 6:15.