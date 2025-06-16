Welcome back: Віктор Скрипник повернувся в Зорю

Луганська Зоря оголосила про повернення Віктора Скрипника на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє сайт луганського клубу.

55-річний українець вдруге очолив "чорно-білих". Умови угоди сторін поки що залишаються невідомі.

"Новим тренером луганської Зорі стане гарно знайомий луганським вболівальникам спеціаліст – Віктор Скрипник. Вітаємо Віктора Скрипника з поверненням в луганську Зорю! Бажаємо подальшого прогресу та великих перемог нам всім!", – йдеться у заяві клубу.

Віктор Скрипник працював у Зорі протягом трьох сезонів, з літа 2019 по літо 2022 років. За цей час він двічі привів "чорно-білих" до бронзових медалей Української Прем'єр-ліги (2019/20 та 2020/21), а також до одного фіналу Кубку України (2020/21).

Під керівництвом Скрипника луганський колектив набрав рекордну для клубу кількість очок у єврокубках. Це сталося на груповому етапі Ліги конференцій сезону-2021/22 (7 очок).

Після відходу із Зорі Скрипник працював у Ворсклі та Металісті 1925, який він залишив улітку минулого року. Весь сезон-2024/25 фахівець залишався без роботи.

Нагадаємо, що раніше луганська Зоря повідомила про розставання з Младеном Бартуловичем, який минулого сезону виконував обов'язки головного тренера команди.