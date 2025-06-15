Магучіх здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула срібло на етапі Діамантової ліги у шведському Стокгольмі.

Українка впевнено розпочала змагання, з першої спроби взявши висоту 1,95 м, 1,97 м та 1,99 м. Труднощі у Ярослави виникли під час спроби 2,01 м – двічі вона не змогла виконати стрибок, після чого перенесла третю спробу на 2,03 м, яка також виявилась невдалою.

Ще одна українка Юлія Левченко зі вдалою спробою в 1,91 м стала четвертою.

Перемогу здобула австралійка Нікола Оліслагерс, яка з першої спроби взяла висоту 2,01 м.

Результати стрибків у висоту

Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2,01 м Ярослава Магучіх (Україна) — 1,99 м Марія Жодзік (Польща) — 1,93 м

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4-7. Енгла Нільссон (Швеція) — 1,91 м

4-7. Юлія Левченко (Україна) — 1,91 м

4-7. Вашті Каннігнем (США) — 1,91 м

4-7. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,91 м

Нагадаємо, на початку травня Магучіх виграла комерційний турнір у Досі. Перед цим вона тріумфувала на китайських етапах Діамантової ліги у Сямені та Шанхаї