Заміна Керкезу. Борнмут оголосив про підписання нового лівого захисника

Лівий захисник Ренна Адрієн Трюффер став гравцем Борнмута.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт з Трюффером розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не називається, проте раніше Фабріціо Романо повідомляв про те, що Борнмут заплатить за 23-річного француза 13,5 мільйонів євро плюс 3,5 мільйона євро бонусами. Ренн також отримає 10% від суми подальшого продажу.

Трюффер – заміна для лівого захисника Борнмута Мілоша Керкеза, який найближчим часом повинен перейти в Ліверпуль.

У сезоні 2024/25 він провів за Ренн 35 поєдинків, у яких відзначився 3-ма голами та 2-ма асистами. Також на рахунку захисника 2 матчі за збірну Франції U-23.

Нагадаємо, Борнмут також близький до продажу Іллі Забарного в ПСЖ.