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Дюплантіс побив власний рекорд світу в стрибках із жердиною

Олег Дідух — 15 червня 2025, 20:39
Дюплантіс побив власний рекорд світу в стрибках із жердиною
Арман Дюплантіс
x.com/WorldAthletics

Зірковий шведський легкоатлет Арман Дюплантіс побив рекорд світу в стрибках із жердиною. Дворазовий олімпійський чемпіон зробив це на домашньому етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.

Дюплантіс виграв змагання, стрибнувши на 6,28 метра. Попередній рекорд у 6,27 метра належав самому шведу та був встановлений 28 лютого поточного року на змаганнях у французькому Клермон-Феррані.

Таким чином, Дюплантіс побив світовий рекорд вже 12-й раз у кар’єрі. Вперше він зробив це у лютому 2020 року, взявши висоту в 6,17 метра. Після цього швед 11 разів покращував попередній рекорд на 1 см.

Нагадаємо, у жіночих стрибках у висоту на етапі у Стокгольмі Ярослава Магучіх посіла друге місце, програвши Ніколі Оліслагерс.

Діамантова ліга Світовий рекорд Арман Дюплантіс

Арман Дюплантіс

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