Дюплантіс побив власний рекорд світу в стрибках із жердиною

Зірковий шведський легкоатлет Арман Дюплантіс побив рекорд світу в стрибках із жердиною. Дворазовий олімпійський чемпіон зробив це на домашньому етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.

❗️[🏃SAUT À LA PERCHE | 🇸🇪 SUÈDE ]



🔸Le perchiste suédois Armand Duplantis bat de nouveau son propre record du monde à 6.28m. pic.twitter.com/U6XMk1K0OU — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) June 15, 2025

Дюплантіс виграв змагання, стрибнувши на 6,28 метра. Попередній рекорд у 6,27 метра належав самому шведу та був встановлений 28 лютого поточного року на змаганнях у французькому Клермон-Феррані.

Таким чином, Дюплантіс побив світовий рекорд вже 12-й раз у кар’єрі. Вперше він зробив це у лютому 2020 року, взявши висоту в 6,17 метра. Після цього швед 11 разів покращував попередній рекорд на 1 см.

Нагадаємо, у жіночих стрибках у висоту на етапі у Стокгольмі Ярослава Магучіх посіла друге місце, програвши Ніколі Оліслагерс.