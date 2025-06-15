Молодіжна збірна України з голами Ваната та Брагару переграла Фінляндію на Євро-2025

Молодіжна збірна України U-21 переграла однолітків з Фінляндії у 2 турі групового етапу чемпіонату Європи-2025 U-21.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Українці вийшли вперед у середині першого тайму. Владислав Ванат двічі поспіль пробивав по воротах і з другої спроби низом пробив голкіпера.

На старті другої половини гри Максим Брагару подвоїв перевагу "синьо-жовтих". Вінгер збірної України переправив м'яч у порожні ворота після помилки воротаря на виході. Для нього – це другий гол на турнірі.

Зазначимо, що на 90-й хвилині арбітр вилучив Володимира Бражка за другу жовту картку.

Чемпіонат Європи з футболу-2025 (U-21)

2-й тур, група D, 15 червня

Фінляндія U-21 – Україна U-21 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 28 Ванат, 0:2 – 49 Брагару

Фінляндія: Бергстрем, Валліус (Ілітолва, 80), Коскі, Пелтола (Хіріляйнен, 54), Янссон, Галвез, Вяянянен (к), Мархієв (Скітта, 46), Талвітіє (Терхо, 54), Ліїматта (Піїхтя, 73), Кескінен.

Україна: Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Козік (Салюк, 69), Батагов, Бражко (к), Брагару (Волошин, 62), Очеретько (Рубчинський, 62), Ярмолюк, Велетень (Смоляков, 90+2), Ванат (В'юнник, 69).

Попереджені: Коскі (80) — Бражко (55), Ярмолюк (66), Салюк (71), Михавко (74).

Вилучений: Бражко (90+1, повторне попередження)

"Синьо-жовті" закриватимуть груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня. У цій зустрічі визначиться учасник плейоф.

Напередодні підопічні Унаї Мельгоси зазнали поразки від Данії в прикрому матчі. Фінляндія своєю чергою втратила перемогу в грі з Нідерландами.