Один з головних мемів Манчестер Юнайтед допоміг клубу вмовити одноклубника Ярмолюка

У переговорах між Манчестер Юнайтед та вінгером Брентфорда Бріаном Мбемо перебував несподіваний посередник в особі Андре Онана.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

За інформацією джерела, саме голкіпер "червоних дияволів" зіграв важливу роль, порадивши одноклубнику Єгора Ярмолюка та своєму земляку переїхати на "Олд Траффорд".

Раніше була інформація, що Тоттенгем може перехопити Мбемо у МЮ чреез фактор призначення його колишнього тренера Томаса Франка.

Проте повідомляється, що це ніяк не вплинуло на бажання 25-річного камерунця приєднатися саме до команди Рубена Аморіма.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед розглядає варіант із придбанням форварда клубу німецької Бундесліги.