Збірна України вийшла у Фінал чотирьох жіночої Золотої Євроліги 2025

Жіноча збірна України з волейболу забезпечила собі місце у Фіналі чотирьох Золотої Євроліги 2025 року.

Україна перемогла Словаччину з рахунком 3:0 та завершила груповий етап на другому місці, набравши 15 очок. Українок обійшла лише Румунія, в якої 16 балів. Це означає, що "синьо-жовті" кваліфікувалися у Фінал чотирьох.

Також у турнірі візьмуть участь збірні Румунії та Швеції. А ось останній учасник визначиться між Угорщиною (10 балів) та Словенією (8 очок), в яких ще є гра в запасі.

Зазначимо, що минулого сезону Україна посіла 5 місце в турнірній таблиці та не змогла пройти до Фіналу чотирьох.

Нагадаємо, наприкінці січня жіноча збірна отримала нового головного тренера. "Синьо-жовтих" очолив 39-річний польський фахівець Якуб Глушак, який працює наставником польського клубу Таурон-Ліги "Радомка" з міста Радома.