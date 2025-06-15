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Збірна України вийшла у Фінал чотирьох жіночої Золотої Євроліги 2025

Микола Дендак — 15 червня 2025, 18:55
Збірна України вийшла у Фінал чотирьох жіночої Золотої Євроліги 2025
cev.eu

Жіноча збірна України з волейболу забезпечила собі місце у Фіналі чотирьох Золотої Євроліги 2025 року.

Україна перемогла Словаччину з рахунком 3:0 та завершила груповий етап на другому місці, набравши 15 очок. Українок обійшла лише Румунія, в якої 16 балів. Це означає, що "синьо-жовті" кваліфікувалися у Фінал чотирьох.

Також у турнірі візьмуть участь збірні Румунії та Швеції. А ось останній учасник визначиться між Угорщиною (10 балів) та Словенією (8 очок), в яких ще є гра в запасі.

Зазначимо, що минулого сезону Україна посіла 5 місце в турнірній таблиці та не змогла пройти до Фіналу чотирьох.

Нагадаємо, наприкінці січня жіноча збірна отримала нового головного тренера. "Синьо-жовтих" очолив 39-річний польський фахівець Якуб Глушак, який працює наставником польського клубу Таурон-Ліги "Радомка" з міста Радома.

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