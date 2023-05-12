Збірна Фінляндії зіграє зі США, Канада - з Латвією: розклад матчів ЧС-2023 на 12 травня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 12 травня, стартує чемпіонат світу-2023 з хокею, який відбудеться у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія).
У першому турі збірна Фінляндії зіграє зі США. Інший господар турніру, збірна Латвії, буде протистояти Канаді. Всі чотири матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.
Розклад матчів ЧС-2023 на 12 травня:
- 16:20. Група А. Фінляндія - США. Пряма трансляція матчу - XSport.
- 16:20. Група Б. Словаччина - Чехія. Пряма трансляція матчу - XSport+.
- 20:20. Група А. Швеція - Німеччина. Пряма трансляція матчу - XSport+.
- 20:20. Група Б. Латвія - Канада. Пряма трансляція матчу - XSport.