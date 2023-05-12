Збірна Фінляндії зіграє зі США, Канада - з Латвією: розклад матчів ЧС-2023 на 12 травня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 травня, стартує чемпіонат світу-2023 з хокею, який відбудеться у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія).

У першому турі збірна Фінляндії зіграє зі США. Інший господар турніру, збірна Латвії, буде протистояти Канаді. Всі чотири матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.

Розклад матчів ЧС-2023 на 12 травня: