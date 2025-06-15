Марсель підписав центрального захисника Бернлі
Роберто Де Дзербі
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Марсель завершив підписання центрального захисника Бернлі Сі Джея Ігана-Райлі.
Про це повідомила пресслужба французького колективу.
Строки підписаної угоди не розголошуються. Відомо, що 30 червня у футболіста завершується контракт з англійським клубом, тож Марселю він дістався абсолютно безплатно.
Минулого сезону Іган-Райлі зіграв 43 матчі у всіх турнірах, в яких по разу відзначився голом та результативною передачею.
Раніше Марсель оголосив про трансфер атакувального півзахисника збірної Англії.