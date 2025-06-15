Марсель підписав центрального захисника Бернлі

Марсель завершив підписання центрального захисника Бернлі Сі Джея Ігана-Райлі.

Про це повідомила пресслужба французького колективу.

Строки підписаної угоди не розголошуються. Відомо, що 30 червня у футболіста завершується контракт з англійським клубом, тож Марселю він дістався абсолютно безплатно.

𝐂𝐉 𝐄𝐠𝐚𝐧-𝐑𝐢𝐥𝐞𝐲 𝐞𝐬𝐭 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧 ! 🔵⚪️



Le défenseur central 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 rejoint l’OM libre de tout contrat après son passage à Burnley FC. Il arrivera à Marseille à la suite de l’EURO U21 qu’il dispute actuellement avec les Young Lions ✍️ pic.twitter.com/nPvIg4NLH1 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 14, 2025

Минулого сезону Іган-Райлі зіграв 43 матчі у всіх турнірах, в яких по разу відзначився голом та результативною передачею.

Раніше Марсель оголосив про трансфер атакувального півзахисника збірної Англії.