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Марсель підписав центрального захисника Бернлі

Володимир Максименко — 15 червня 2025, 13:34
Марсель підписав центрального захисника Бернлі
Роберто Де Дзербі
Getty Images

Марсель завершив підписання центрального захисника Бернлі Сі Джея Ігана-Райлі.

Про це повідомила пресслужба французького колективу.

Строки підписаної угоди не розголошуються. Відомо, що 30 червня у футболіста завершується контракт з англійським клубом, тож Марселю він дістався абсолютно безплатно.

Минулого сезону Іган-Райлі зіграв 43 матчі у всіх турнірах, в яких по разу відзначився голом та результативною передачею.

Раніше Марсель оголосив про трансфер атакувального півзахисника збірної Англії.

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