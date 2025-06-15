Ексфорвард Мілана готується очолити новачка Серії А

Колишній футболіст Мілана, Фіорентини та збірної Італії Альберто Джилардіно готується очолити новачка Серії А Пізу.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Очікується, що сторони підпишуть контракт до 2027 року, а зарплата екстренера Дженоа складатиме 1 мільйон євро на рік.

🚨 Excl. - Expected a new round talks between tonight and tomorrow in Forte dei Marmi for Alberto #Gilardino to #Pisa as new coach. Gilardino has decided to accept Pisa’s bid: they are now completing the deal for a contract until 2027 (1M/year). Gila’s lawyers are already working… https://t.co/dHLEbUffs9 — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 15, 2025

Окрім колективу з Генуї, Джилардіно тренував також Сієну та Про Верчеллі.

Окрім Альберто, на посаду також претендували Андреа Пірло та Паоло Дзанетті, який міг залишити Верону цього літа.

Напередодні Піза оголосила про звільнення з посади головного тренера Філіппо Індзагі.