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Ексфорвард Мілана готується очолити новачка Серії А

Володимир Максименко — 15 червня 2025, 13:25
Ексфорвард Мілана готується очолити новачка Серії А
ФК Піза

Колишній футболіст Мілана, Фіорентини та збірної Італії Альберто Джилардіно готується очолити новачка Серії А Пізу.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Очікується, що сторони підпишуть контракт до 2027 року, а зарплата екстренера Дженоа складатиме 1 мільйон євро на рік.

Окрім колективу з Генуї, Джилардіно тренував також Сієну та Про Верчеллі.

Окрім Альберто, на посаду також претендували Андреа Пірло та Паоло Дзанетті, який міг залишити Верону цього літа.

Напередодні Піза оголосила про звільнення з посади головного тренера Філіппо Індзагі.

Чемпіонат Італії, Серія А Піза Альберто Джилардіно

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