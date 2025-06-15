Ексфорвард Мілана готується очолити новачка Серії А
ФК Піза
Колишній футболіст Мілана, Фіорентини та збірної Італії Альберто Джилардіно готується очолити новачка Серії А Пізу.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
Очікується, що сторони підпишуть контракт до 2027 року, а зарплата екстренера Дженоа складатиме 1 мільйон євро на рік.
Окрім колективу з Генуї, Джилардіно тренував також Сієну та Про Верчеллі.
Окрім Альберто, на посаду також претендували Андреа Пірло та Паоло Дзанетті, який міг залишити Верону цього літа.
Напередодні Піза оголосила про звільнення з посади головного тренера Філіппо Індзагі.