Зіткнення українських гігантів: Сіренко та Новицький проведуть бій андеркарді реваншу Усик – Дюбуа
Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) проведе бій зі своїм земляком, чемпіоном WBC IntАernational у надважкій вазі Андрієм Новицьким (15-0, 11 КО).
Поєдинок відбудеться 19 липня в андеркарді реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO), передає Queensberry Promotions.
На початку жовтня 2024-го Сіренко здобув дострокову перемогу над американцем Брендоном Кармаком. Водночас Новицький у травні переміг Девіда Зегарру нокаутом у першому раунді.
Раніше повідомлялося про зрив поєдинку між Сіренком та Ділліаном Вайтом.
Нагадаємо, в межах вечора боксу 19 липня свій бій проведе ще один український боксер – володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (11-0, 4 КО).
Раніше промоутер Френк Воррен заявив, що переможець реваншу між Даніелем Дюбуа та Олександром Усиком зобов'язаний провести захист титулу WBO, яким володіє Джозеф Паркер (36-3, 24 КО), а потім на бій може розраховувати претендент від WBA.