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Зіткнення українських гігантів: Сіренко та Новицький проведуть бій андеркарді реваншу Усик – Дюбуа

Олексій Мурзак — 15 червня 2025, 00:50
Зіткнення українських гігантів: Сіренко та Новицький проведуть бій андеркарді реваншу Усик – Дюбуа
Queensberry Promotions

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) проведе бій зі своїм земляком, чемпіоном WBC IntАernational у надважкій вазі Андрієм Новицьким (15-0, 11 КО).

Поєдинок відбудеться 19 липня в андеркарді реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO), передає Queensberry Promotions.

На початку жовтня 2024-го Сіренко здобув дострокову перемогу над американцем Брендоном Кармаком. Водночас Новицький у травні переміг Девіда Зегарру нокаутом у першому раунді.

Раніше повідомлялося про зрив поєдинку між Сіренком та Ділліаном Вайтом.

Нагадаємо, в межах вечора боксу 19 липня свій бій проведе ще один український боксер – володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (11-0, 4 КО).

Раніше промоутер Френк Воррен заявив, що переможець реваншу між Даніелем Дюбуа та Олександром Усиком зобов'язаний провести захист титулу WBO, яким володіє Джозеф Паркер (36-3, 24 КО), а потім на бій може розраховувати претендент від WBA.

Новицький Олександр Усик Владислав Сіренко Даніель Дюбуа Усик – Дюбуа 2

Новицький

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