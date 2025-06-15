Зіткнення українських гігантів: Сіренко та Новицький проведуть бій андеркарді реваншу Усик – Дюбуа

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) проведе бій зі своїм земляком, чемпіоном WBC IntАernational у надважкій вазі Андрієм Новицьким (15-0, 11 КО).

Поєдинок відбудеться 19 липня в андеркарді реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO), передає Queensberry Promotions.

Ukrainian 𝗚𝗜𝗔𝗡𝗧𝗦 collide 💥🇺🇦



Andrii Novytski & Valdyslav Sirenko will battle it out at Wembley 🏟️



Tickets available to buy NOW 👉 https://t.co/HetTfzMaTG#UsykDubois2 | Wembley Stadium | July 19th | Live Worldwide on @daznboxing | #RiyadhSeason pic.twitter.com/C53knGXAdD — Queensberry Promotions (@Queensberry) June 14, 2025

На початку жовтня 2024-го Сіренко здобув дострокову перемогу над американцем Брендоном Кармаком. Водночас Новицький у травні переміг Девіда Зегарру нокаутом у першому раунді.

Раніше повідомлялося про зрив поєдинку між Сіренком та Ділліаном Вайтом.

Нагадаємо, в межах вечора боксу 19 липня свій бій проведе ще один український боксер – володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (11-0, 4 КО).

Раніше промоутер Френк Воррен заявив, що переможець реваншу між Даніелем Дюбуа та Олександром Усиком зобов'язаний провести захист титулу WBO, яким володіє Джозеф Паркер (36-3, 24 КО), а потім на бій може розраховувати претендент від WBA.