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Європейський готель поскаржився на погром у номері після українських гімнастів

Микола Дендак — 14 червня 2025, 14:19
Європейський готель поскаржився на погром у номері після українських гімнастів
Олег Верняєв
НОК України

Готель "Dorint", в якому проживали українські гімнасти на чемпіонаті Європи, поскаржився на стан номера, в якому жили Олег Верняєв та Владислав Грико.

На прибирання довелося додатково витратити 370 євро. У номері були зламані дві приліжкові лампи, лампа на столі, а також кришка унітаза. До того ж сифон у ванній був засмічений блювотою.

Власні джерела
Власні джерела
Власні джерела
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Додаткові витрати на прибирання

  • Спеціальне прибирання (блювота, вивіз сміття) – 150 євро
  • Приліжкові лампи – двічі по 40 євро
  • Настільна лампа – 70 євро
  • Кришка унітаза та сифон у ванній кімнаті – 70 євро

За інформацією Телеграфа, за прибирання номера заплатив сам Верняєв. Він витратив на це власні кошти.

Нагадаємо, на початку травня чоловіча збірна України хотіла бойкотувати чемпіонат Європи через усунення головного тренера команди Геннадія Сартинського, у якого був конфлікт із Захаровою. У підсумку команда поїхала на турнір, де здобула 1 медаль (бронза в Чепурного).

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Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. Також він повідомив, що спроби Захарової прибрати його з посади тривають вже 2 роки.

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