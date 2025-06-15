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Шайба від своїх воріт стала вирішальною: Едмонтон провалив матч фіналу Кубку Стенлі проти Флориди

Руслан Травкін — 15 червня 2025, 05:54
Шайба від своїх воріт стала вирішальною: Едмонтон провалив матч фіналу Кубку Стенлі проти Флориди
Рефері, Бред Маршанд і Конор Макдевід
Getty images

У ніч на 15 червня відбувся п'ятий матч фінальної серії Кубка Стенлі-2025 між Флоридою та Едмонтоном. Поєдинок проходив на арені "Роджерс Плейс" у місті Едмонтон, Канада.

Гра завершилася перемогою гостей з рахунком 5:2. Пантерз тепер ведуть у серії – 3:2. Уже в наступному матчі вони можуть оформити чемпіонство.

Хокей – Кубок Стенлі-2025
15 червня, фінал, п'ятий матч

Едмонтон – Флорида 2:5 (0:2, 0:0: 2:3)

Шайби: 0:1 – Маршанд (9:12), 0:2 – Беннетт (18:06), 0:3 – Маршанд (45:12), 1:3 – Макдевід (47:24), 1:4 – Райнхард (48:10), 2:4 – Перрі (56:47), 2:5 – Луостарінен (58:41)

Статистика матчу

Cтатистика матчу
Cтатистика матчу
ESPN.com
ESPN.com
ESPN.com

Перший кидок у площину був на 31 секунді – Бобровський пасткою зловив "постріл" Брауна з кількох метрів.

Зустріч команди почали активно, але до кидків справа не доходила. За перші вісім хвилин "Ойлерз" кинули двічі, гості – тричі.

Не дивно, що в такому темпі гол виник нізвідки. Флорида виграла вкидання, у центрі майданчику шайбу підходив Бред Маршанд, на швидкості відірвався від захисту, і чудовим кістьовим кидком відкрив рахунок.

Подвоювати перевагу Пантерз міг Луостарінен, який не зміг підставити перо ключки під пас на пусті ворота.

Так, "пантери" вигляділи краще, але їх гонор призупинило вилучення Сета Джонса за 4 хвилини до кінця.

Едмонтон більшість не використав, за що і був покараний. Ткачак пробив у захисника, але першим на добиванні був Сем Беннетт.

Рахунок 2:0 протримався до сирени. Канадський клуб слабко провів перші 20 хвилин, завдавши лише 3 кидки у площину.

У другому періоді "нафтовики" почали грати активніше. Вони збільшили контроль шайби, вдало розташовувалися в зоні суперників. Допомогло й те, що були дві більшості. Один раз Флориду врятувала стійка – кидок завдавав Макдевід.

До сирени про закінчення другої двадцятихвилинки глядачі й телеглядачі шайб так і не побачили.

У третьому періоді стиль матчу був подібним до попередніх двох. І знову такий хід подій "підірвав" Бред Маршанд. Нестримний форвард Флориди довів справу до розгрому своїм успішним проривом. Зазначимо, що нападник посилив "пантер" у трейд-дедлайн.

Через хвилину своє слово сказав лідер господарів Конор Макдевід. Він розхитав Бобровського і скоротив відставання.

Надія жила недовго. Сем Райнхард ювелірним кидком знову пробив Келвіна Пікара.

Кріс Кноблаух зняв голкіпера за 5 хвилин до кінця. Гра в більшості могла виправдати себе, але чинних чемпіонів вдруге за поєдинок врятувала стійка. "Нафтовики" таки дотисли – забив Корі Перрі.

Господарі мали ше один момент. Після сейву Бобровського Луастарінен підібрав шайбу і зі своєї зони зумів переправити каучуковий диск у пусті ворота.

Зазначимо, що перший матч в овертаймі виграв Едмонтон. Другий поєдинок також завершився в овертаймі, але перемогою Флориди. Третя зустріч була найменш рівною, оскільки Ойлерз повністю провалилися. У четвертій грі канадська франшиза програвала 0:3 після першого періоду, але зуміли вирвати перемогу.

НХЛ хокей Едмонтон Ойлерз Флорида Пантерз Конор Макдевід Кубок Стенлі 2025

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