Гол на останній секунді: Магдебург вирвав перемогу над Барселоною в півфіналі Ліги чемпіонів

У німецькому Кельні на "Lanxess Arena" відбувся перший півфінал гандбольної Ліги чемпіонів сезону-2024/25. За путівку в фінал боролися Барселона та Магдебург.

Матч завершився перемогою Магдебурга з рахунком 31:30.

Гандбол – Ліга чемпіонів-2024/25

14 червня, півфінал

Барселона – Магдебург 30:31 (18:18, 12:13)

"Блаугранас" краще розпочали матч і весь час трималися в лідерах, але максимальна перевага сягала лише трьох влучних кидків.

Номінальні гості трималися в грі багато в чому лише завдяки зусиллям ісландця Омара Магнуссона.

Саме він у середині другого тайму вперше вивів Магдебург уперед – 24:23. Через часті вилучення, щоб грати в рівних складах, німці грали без голкіпера, за що отримали два голи в свої ворота.

Зазначимо, що автором одного з голів став воротар каталонців Еміль Нільсен.

Утім Магдебург відігрався. Ба більше – вирвав перемогу. "Грюн-роте" мали кількісну перевагу в останній хвилині гри, чим і скористалися. Переможний гол забив Омар Магнуссона за секунду до сирени.

Барселона – найтитулованіший гандбольний клуб світу. Іспанці 12 разів вигравали Лігу чемпіонів, що є рекордним показником. Ще п'ять разів вони програвали фінальний поєдинок.

Магдебург перемагав у найпрестижнішому турнірі чотири рази. Команда ще ніколи не програвала у фіналах ЛЧ.

Нагадаємо, в першому півфіналі Фюксе Берлін впевнено здолав французький Нант. Фінальний матч відбудеться завтра, 15 червня. Старт – 19:00 за Києвом.