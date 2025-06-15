Почеттіно – про Пулішича: Гравці не будуть диктувати мені умови, коли вони будуть грати чи ні

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно прокоментував відсутність гравця Мілана Крістіана Пулішича у заявці команди в останніх матчах.

Слова 53-річного аргентинця наводить ESPN.

Раніше на цьому тижні Пулішич сказав, що йому потрібен відпочинок після того, як він зіграв близько 120 матчів за останні два роки.

При цьому футболіст хотів би зіграти в двох товариських матчах напередодні Золотого кубку КОНКАКАФ, проте Почеттіно виключив його із заявки на ці поєдинки. Гравець Мілана сказав, що поважає рішення тренера, але "не розуміє його".

"Це правда, що він хотів приїхати, щоб взяти участь у двох товариських іграх. Але для нас Золотий кубок – важливий турнір. Так, це було моє рішення, це було наше рішення не включати Пулішича у дві товариські гри. У наших початкових планах було залучити його до участі не лише у двох матчах, товариських, але й у Золотому кубку", – сказав Почеттіно.

Аргентинець пояснив, чому відхилив пропозицію Пулішича зіграти в парі товариських матчів напередодні Золотого кубка, але не на самому турнірі.

"Гравці повинні слухати і дотримуватися нашого плану. Вони не можуть диктувати план. Найголовніше, щоб ми пояснили, чому ми вирішили не включати його у дві товариські гри. А потім, якщо у вас є якісь проблеми, то ні, це не моя проблема, щоб розуміти це. Коли я підписав контракт з федерацією, я став головним тренером. Я не манекен".

У сезоні-2024/25 Крістіан Пулішич взяв участь у 50 матчах, у яких відзначився 17 голами та 12 асистами.

Раніше з'явилася інформація, що легенда Мілана та його колишній тренер очолить збірну Італії.