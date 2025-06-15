SkyUp розгромив Сокіл та став бронзовим призером Екстра-ліги
У неділю, 15 травня, відбувся четвертий матч бронзової серії між SkyUp та Соколом.
"Авіатори" здобули впевнену перемогу над хмельничанами та виграли бронзові медалі Екстра-ліги.
Інтрига поєдинку згасла ще після першого тайму, коли рахунок став 3:0 зусиллями Літвінова, Боба та Джонні.
У другій половині зустрічі київський колектив спокійно довів справу до перемоги, ще двічі відзначившись у воротах Сокола.
Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
Бронзова серія, 4 матч
15 червня
SkyUp – Сокіл 5:2 (3:0)
Голи: 1:0 – Боб, 4, 2:0 – Літвінов, 14, 3:0 – Джоні, 15, 4:0 – Лукас, 23, 4:1 – Шевченко, 32, 5:1 – Літвінов, 32
Для SkyUp ця медаль – перша в історії клубу, який було засновано у 2020 році, а з 2021-го столичний колектив отримав професійний статус. Минулого року кияни програли бронзову серію Урагану – 0:3.
Зазначимо, що сьогодні також відбудеться четвертий матч золотої серії, в якому зустрінуться Аврора та ХІТ. Стартовий свисток заплановано на 14:00 за київським часом.
Нагадаємо, напередодні Чемпіонс Вей вдруге переграв Ладомир і став чемпіоном України з футзалу жіночої Вищої ліги.