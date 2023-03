Колишній голкіпер збірної Чехії Домінік Гашек шокований заявою президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха, в якій той заявив про прагнення повернути спортсменів-рашистів до міжнародних стартів.

Про це заявив сам Гашек.

I am curious about his statement.I want to say up front that a pro-Russian statement can and will have fatal consequences for thousands and possibly tens of thousands of🇺🇦(and🇷🇺soldiers).A person in his position must bear full responsibility for his statement and its consequences https://t.co/BvJmvPzVSL