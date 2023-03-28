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Гашек: Голова МОК або ненормальний, або повністю корумпований

Чеський ексголкіпер - про позицію Томаса Баха щодо представників рф
Сьогодні 19:25 161 0
Гашек: Голова МОК або ненормальний, або повністю корумпований
#Томас Бах, #Домінік Гашек

Джерело - Чемпіон.

Колишній голкіпер збірної Чехії Домінік Гашек шокований заявою президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха, в якій той заявив про прагнення повернути спортсменів-рашистів до міжнародних стартів.

Про це заявив сам Гашек.

"Голова МОК Бах або ненормальний, або повністю корумпований. Хіба ви, МОК і Томас Бах, не розумієте, що цей ваш підхід вже веде до величезної шкоди? Вам доведеться відповісти за це!" - написав Гашек у своєму твіттері.

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