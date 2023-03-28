Колишній голкіпер збірної Чехії Домінік Гашек шокований заявою президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха, в якій той заявив про прагнення повернути спортсменів-рашистів до міжнародних стартів.

Про це заявив сам Гашек.

"Голова МОК Бах або ненормальний, або повністю корумпований. Хіба ви, МОК і Томас Бах, не розумієте, що цей ваш підхід вже веде до величезної шкоди? Вам доведеться відповісти за це!" - написав Гашек у своєму твіттері.