Джерело - Чемпіон.
Колишній голкіпер збірної Чехії Домінік Гашек шокований заявою президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха, в якій той заявив про прагнення повернути спортсменів-рашистів до міжнародних стартів.
Про це заявив сам Гашек.
"Голова МОК Бах або ненормальний, або повністю корумпований. Хіба ви, МОК і Томас Бах, не розумієте, що цей ваш підхід вже веде до величезної шкоди? Вам доведеться відповісти за це!" - написав Гашек у своєму твіттері.
I am curious about his statement.I want to say up front that a pro-Russian statement can and will have fatal consequences for thousands and possibly tens of thousands of🇺🇦(and🇷🇺soldiers).A person in his position must bear full responsibility for his statement and its consequences https://t.co/BvJmvPzVSL— Dominik Hasek (@hasek_dominik) March 28, 2023