Питання участі росіян на Олімпіаді-2024 не обговорювалося

Джерело - МОК.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі.

Про це повідомив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання Виконкому організації.

При цьому питання участі росіян та білорусів на Олімпіаді-2024 та зимових Олімпійських іграх-2026 не розглядалося.

Бах повідомив низку пунктів, які необхідно виконувати при допуску спортсменів з росії та білорусі:

атлети з росії та білорусі повинні змагатися лише як нейтральні спортсмени;

команди з росії та білорусі не можуть змагатися;

спортсмени та персонал, які активно підтримують війну, не можуть змагатися;

атлети, які мають контракт із російською та білоруською арміями, не можуть змагатися;

інші нейтральні атлети, яким дозволено змагатися, повинні відповідати всім вимогам, зокрема антидопінговим правилам;

санкції проти росії та білорусі як держав мають залишатися в силі: заборона на проведення змагань, символіки, відвідання міжнародних заходів.

Нагадаємо, міністр молоді та спорту України і президент НОК України Вадим Гутцайт закликав МОК продовжити санкції проти спортсменів з росії та білорусі. У своїй заяві Гутцайт наголосив, що за час повномасштабної війни загинуло 262 українських спортсмени та тренери, а близько 350 спортивних об’єктів було зруйновано.