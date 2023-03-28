Головне
Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна
Сьогодні 12:02 3161
МОК рекомендував повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі
Сьогодні 18:24 53
Петраков знову нахамив журналісту на пресконференції збірної Вірменії - ВІДЕО
Сьогодні 16:19 362
Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України
Сьогодні 12:02 1604
Кохан та Гаврилюк отримали дискваліфікацію за порушення етичних норм
Вчора 22:22 6747 3
МОК готовий допустити російських спортсменів на Олімпіаду-2024
Вчора 21:52 1147
Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща опублікували спільну заяву щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань
Вчора 17:23 355
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Вчора 16:36 24964 2
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Вчора 15:59 3002
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі
Вчора 15:58 3416
Прямі трансляції

МОК рекомендував повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі

Сьогодні 18:24 53 0
Питання участі росіян на Олімпіаді-2024 не обговорювалося
МОК рекомендував повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі

Джерело - МОК.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі.

Про це повідомив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання Виконкому організації. 

При цьому питання участі росіян та білорусів на Олімпіаді-2024 та зимових Олімпійських іграх-2026 не розглядалося.

Бах повідомив низку пунктів, які необхідно виконувати при допуску спортсменів з росії та білорусі:

  • атлети з росії та білорусі повинні змагатися лише як нейтральні спортсмени;
  • команди з росії та білорусі не можуть змагатися;
  • спортсмени та персонал, які активно підтримують війну, не можуть змагатися;
  • атлети, які мають контракт із російською та білоруською арміями, не можуть змагатися;
  • інші нейтральні атлети, яким дозволено змагатися, повинні відповідати всім вимогам, зокрема антидопінговим правилам;
  • санкції проти росії та білорусі як держав мають залишатися в силі: заборона на проведення змагань, символіки, відвідання міжнародних заходів.

Нагадаємо, міністр молоді та спорту України і президент НОК України Вадим Гутцайт закликав МОК продовжити санкції проти спортсменів з росії та білорусі. У своїй заяві Гутцайт наголосив, що за час повномасштабної війни загинуло 262 українських спортсмени та тренери, а близько 350 спортивних об’єктів було зруйновано.

Коментарі ()
Популярне зараз
Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України 1604
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося 8404 3
Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна 3161
Кохан та Гаврилюк отримали дискваліфікацію за порушення етичних норм Кохан та Гаврилюк отримали дискваліфікацію за порушення етичних норм 6747 3
Молодіжна збірна України поступилась Італії Молодіжна збірна України поступилась Італії 847
МОК готовий допустити російських спортсменів на Олімпіаду-2024 МОК готовий допустити російських спортсменів на Олімпіаду-2024 1147
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 33913 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 239580
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 73539 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 38384 2
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14463 3
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 205588