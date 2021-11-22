Білий Барс по булітах обіграв Дніпро у 19 турі УХЛ

Доля матчу вирішилась у серії булітів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру чемпіонату Української хокейної ліги Білий Барс вдома обіграв Дніпро.

Основний час і овертайм завершилися внічию 2:2. В серії булітів перемогли господарі 2:0.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

19 тур, 22 листопада

Білий Барс - Дніпро 3:2 ПБ (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 Стецюра (Попережай), 05:58; 1:1 Саврицький (Ратушний, Голубич), 10:57; 2:1 Качан (Гребеник, Куцевич), 32:46; 2:2 Булах (Кірющенков, Павлов), 56:46; Стецюра – вирішальний буліт

Раніше, Кременчук вирвав перемогу у Сокола.