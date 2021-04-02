 Клуби УХЛ розглядають можливість зменшення кількості легіонерів в чемпіонаті | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Клуби УХЛ розглядають можливість зменшення кількості легіонерів в чемпіонаті

Сьогодні 19:09 463 0
Команди вийшли з ініціативою зміни регламенту в новому сезоні
Клуби УХЛ розглядають можливість зменшення кількості легіонерів в чемпіонаті
#УХЛ

Джерело - iSport.ua.

Клуби-учасники УХЛ планують скоротити кількість легіонерів в заявках на сезон до 11.

Про це повідомляє iSport.ua.

Після закриття трансферного вікна в 8 командах залишилося виступати 226 хокеїстів, з яких 104 - легіонери. Тобто, на сьогодні в заявках команд виступає 46% іноземних гравців.

З огляду на те, що Ліга планує розширити кількість учасників чемпіонату до 10 клубів, відповідно на все це 10 команд має знайтися достатня кількість якісних хокеїстів. І ось тут виникає питання.

Через зменшення кількості легіонерів в командах тренери будуть орієнтуватися на українських гравців, однак чи вистачить хороших українських хокеїстів, щоб показувати результат?

З огляду на фактично відсутню інфраструктуру дитячих, а тим більше молодіжних змагань, якісних молодих українських гравців просто немає. Звичайно, є окремі перспективні хокеїсти, але всі вони і так вже заграні в УХЛ і вже набивають шишки у дорослих командах.

Сьогодні середній вік 4 з 8 команд в Українській хокейній лізі не перевищує 25 років, що означає досить велика кількість молоді в складах цих клубів.

До того ж майже не залишилося молодих українських гравців і за кордоном - ті, хто виїхав ще зовсім дітьми, вже закріпився там і не планує повертатися. Наприклад, той же юний Міклуха навіть встиг змінити громадянство і зіграти за збірну Словаччини на молодіжному чемпіонаті світу в елітному дивізіоні.

В цілому, рішення зменшити кількість легіонерів в командах - це правильний шлях до становлення наших хокеїстів. Але чи вистачить цих хокеїстів навіть на 8 вже існуючих команд? Де взяти українських гравців гідної якості, щоб не втратити рівень чемпіонату? Питання, який доведеться вже через місяць вирішувати тренерам.

Нагадаємо, Донбас здолав Дніпро у півфіналі УХЛ.

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