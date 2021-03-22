У Києві відбувся перший експерт-клуб від УХЛ

У Києві відбувся перший в історії експерт-клуб від УХЛ. Дискусійна панель зібрала разом відомих хокейних експертів і функціонерів, а також представників профільних ЗМІ для обговорення закінчення регулярного чемпіонату сезону 2020/21.

Модератором заходу став головний редактор сайту та телеканалу XSPORT Олександр Сукманскій.

Захід, мета якого - висвітлення найбільш цікавих тем українського хокею, також дозволило в інтерактивному форматі обговорити старт майбутнього плей-оф і дати прогнози на перші матчі вирішальної стадії змагань.

Спілкування експертів проходило в форматі дискусійній панелі - кожен з учасників поділився своєю думкою щодо кожного з 8 клубів-учасників поточного сезону, виділили основні сенсації "регулярки" і розповіли про те, кого вважають головними претендентами на перемогу в плей-оф.

Генеральний директор УХЛ Сергій Варламов підсумував регулярний чемпіонат УХЛ

- Цей сезон був дуже насиченим і яскравим. Збільшилася щільність в турнірній таблиці, збільшилася конкуренція в чемпіонаті - взагалі не було прохідних матчів або суперників, який можна було б легко обігравати. Всі билися, все кусалися і боролися за місця до останнього.

Дуже великий інтерес привнесли новачки сезону. Особисто для мене, відкриттям став Краматорськ - дуже здивував цей клуб. Досягнення Сокола говорять самі за себе, так і Маріуполь знайшов свою гру і зміг видати справді яскраві матчі. Я думаю, що багато хто зі мною погодяться - це був найкращий сезон за всю історію УХЛ, так що і плей-оф попереду буде дуже непередбачуваним.

Олімпійський чемпіон Олексій Житник теж поділився свої думкою щодо новачків поточного сезону:

- Першу свою гру в регулярному чемпіонаті ми зіграли проти Маріуполя. Зазначу, що Сокіл, що Маріуполь - це команди, які були створені з нуля. У нас навіть влітку не було розуміння, чи зможемо ми брати участь, але я радий, що все вийшло.

З моєї практики, будь-яка команда, яка виходить в плей-оф, має право на перемогу. Якщо говорити про 1/4, то там ніхто не міг помилятися, так як боротьба йде до двох перемог.