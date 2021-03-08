Піттсбург розгромив Рейнджерс, Оттава здолала Калгарі. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися 8 матчів.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
7 березня
Айлендерс - Баффало 5:2 (0:0, 3:0, 2:2)
Чикаго - Тампа-Бей 3:6 (2:0, 1:4, 0:2)
Кароліна - Флорида 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Бостон - Нью-Джерсі 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Філадельфія - Вашингтон 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Піттсбург - Рейнджерс 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)
Даллас - Нашвілл 3:4 Б (0:2, 0:1, 3:0, 0:0, 1:2)
Калгарі - Оттава 3:4 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:2)
Нагадаємо, у Канаді тисячі вболівальників провели в останній путь Волтера Грецького.