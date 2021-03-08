 Піттсбург розгромив Рейнджерс, Оттава здолала Калгарі. Результати матчів НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Піттсбург розгромив Рейнджерс, Оттава здолала Калгарі. Результати матчів НХЛ

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У НХЛ зіграно чергові матчі
Піттсбург розгромив Рейнджерс, Оттава здолала Калгарі. Результати матчів НХЛ
#НХЛ, #Калгарі, #Оттава

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися 8 матчів.

НХЛ - Регулярний чемпіонат   
7 березня 

Айлендерс - Баффало 5:2 (0:0, 3:0, 2:2)

Чикаго - Тампа-Бей 3:6 (2:0, 1:4, 0:2)

Кароліна - Флорида 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Бостон - Нью-Джерсі 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Філадельфія - Вашингтон 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Піттсбург - Рейнджерс 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)

Даллас - Нашвілл 3:4 Б (0:2, 0:1, 3:0, 0:0, 1:2)

Калгарі - Оттава 3:4 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:2)

Нагадаємо, у Канаді тисячі вболівальників провели в останній путь Волтера Грецького.

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