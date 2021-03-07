Джерело - Чемпіон.

В Онтаріо вболівальники провели в останній путь батька найкращого хокеїста всіх часів Вейна Грецького - Волтера.

Люди вийшли на узбіччя дороги з ключками та востаннє висловили свою шану видатній людині.

Волтер Грецький помер 5 березня після довготривалої боротьби з хворобою Паркінсона. Волтер Грецький має українське коріння, його мати родом із Тернопільщини, а батько з Берестейщини, що на той час була Україно, а зараз - це територія Білорусі.

Нагадаємо, Волтер Грецький став одним із героїв фільму Володимира Мули - ЮКІ.

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