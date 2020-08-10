 Крижані Вовки продовжили контакт з вихованцем СКА | Хокей | Champion.com.ua
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Крижані Вовки продовжили контакт з вихованцем СКА

Сьогодні 15:40 357 0
У сезоні 2019/20 захисник зіграв у складі киян 11 матчів
Крижані Вовки продовжили контакт з вихованцем СКА
#УХЛ, #Крижані Вовки, #Жигалов

Джерело - УХЛ.

Вихованець пітерського СКА Микита Жигалов проведе майбутній сезон 2020/21 у складі київських Крижаних Вовків.

Про це повідомляє пресслужба клубу.  

22-річний хокеїст починав кар'єру в МХЛ-Б, виступав в командах СКА-Варяги і СКА-Карелія - всього в другій за силою російської молодіжної хокейної лізі Жигалов провів 85 матчів і набрав 18 (3 + 15) очок при показнику корисності +25.

Також в активі захисника 114 матчів в МХЛ в складі СКА-1946, там Жигалов відзначився 23 (11+12) очками при показнику корисності +38. Відзначимо, що в сезоні 2014/15 хокеїст заробив найбільшу кількість штрафних хвилин серед гравців в МХЛ-Б (169).

Сезон 2018/19 Микита Жигалов починав в ВХЛ в китайському Ценг Тоу (22 матчі, 1 очко, +2), після чого перейшов в Південний Урал-Металург, який виступає в Першості ВХЛ (11 матчів, 1 очко, -3). У складі столичного клубу захисник відіграв 11 поєдинків і набрав 4 (2+2) очки при показнику корисності -14.

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