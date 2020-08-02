Дніпро підпише володаря Континентального кубка

Гасніков стане гравцем українського клубу

Джерело - ХК Дніпро.

Форвард Євген Гасніков прибув в Херсон для підписання контракту з місцевим Дніпром.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

32-річний хокеїст з Казахстану допоможе команді в майбутньому плей-оф УХЛ і в наступному сезоні чемпіонату України.

Гасніков більшу частину кар'єри провів у чемпіонаті Казахстану та ВХЛ. У 2019 форвард у складі Арлан став переможцем Континентального кубка. Гасніков був визнаний кращим гравцем фіналу.

У минулому сезоні чемпіонату Казахстану Гасніков провів 64 матчі, набравши 37 (22 + 15) очок.

Цього літа Дніпро продовжив угоди з воротарем Олегом Петровим, захисниками Сергієм Дорофеєвим, Сергієм Афанасьєвим, форвардами Олександром Каракульком, Дмитром Чернишенком і Андрієм Жвачкіним, а також підписав форварда Кременчука Олексія Зайцева.

Раніше повідомлялося, що ХК Сокіл заявиться в УХЛ молодіжною командою.