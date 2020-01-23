Став відомий склад збірної України на передолімпійську кваліфікацію

Вітер вніс в попередню заявку 38 гравців

Став відомий розширений список кандидатів у національну збірну України на передолімпійський турнір, який відбудеться в Казахстані з 6 по 9 лютого.

Про це повідомляє xsport.ua.

У заявці збірної України 38 гравців, в тому числі четверо гравців, які виступали за молодіжну збірну України U-20 - голкіпер Артур Оганджанян, захисник Артур Чолач і нападники Гліб Кривошапкін і Олександр Пересунько.

Повністю список кандидатів виглядає так:

Воротарі - Микита Горюшин (Кременчук), Кирило Кучер (Білий Барс), Артур Оганджанян (New Hampshire Jn.Monarchs, США).

Захисники - Олександр Олександров, Всеволод Толстушко (обидва - Кременчук), Володимир Олексюк, Павло Таран, Михайло Ядловський (всі - Білий Барс), Андрій Григор'єв, Дмитро Ігнатенко, Філіп Пангелов-Юлдашев, Володимир Романенко, Кирило Жовнір (все - Донбас), Артур Чолач (New Jersey Jr. Titans, США), Ігор Мережко (Хумо, Ташкент).

Нападники - Тимур Гриценко, Іван Савченко, Олексій Ворона (всі - Кременчук), Сергій Бабинець, Роман Благой, Владислав Куцевич (всі - Білий Барс), Микита Буценко, Севастян Карпенко, Олександр Костиков, Віталій Лялька, Вадим Мазур, Віктор Захаров (всі - Донбас), Дмитро Чернишенко, Сергій Кузьмик, Владислав Луговий, Руслан Ромащенко, Олексій Янішевський (всі - "Дніпро"), Євген Белухін (Tseng Tou Jilin, Китай), Андрій Деніскін (Стяуа, Румунія), Гліб Кривошапкін (Ogden Mustangs, США), Андрій Міхнов (Металург Жлобін, Білорусь), Дмитро Німенко (Стяуа, Румунія), Олександр Пересунько (Victoriaville Tigres, Канада).

У передолімпійській кваліфікації, крім України, зіграють збірні Казахстану, Польщі, Нідерландів та Білорусі. В олімпійську кваліфікацію вийде переможець турніру.