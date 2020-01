У фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею Росія вигравала у Канади по ходу другого періоду з рахунком 3:1, але пропустила три шайби поспіль і поступилася 3:4.

На 59-й хвилині канадець Ейден Дьюдас при рахунку 4:3 в меншості викинув шайбу за межі майданчика, ризикуючи отримати вилучення, але влучив точно в камеру телеканалу TSN, що висіла над загороджувальним склом.

За правилами IIHF, якщо хокеїст викинув шайбу і потрапив в табло або інший об'єкт арени над поверхнею льоду, то не отримує двохвилинне вилучення. З рішенням суддів були не згодні росіяни, які потім отримали два вилучення поспіль і позбавили себе всіх шансів відігратися.

На наступний день у Twitter з'явився акаунт камери TSN @thetsncamera.

The moment the camera became a hero and saved Canada from a late penalty 😂 pic.twitter.com/rZyB8Ggsuw