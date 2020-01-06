 У поразці Росії від Канади у фіналі чемпіонату світу винна телекамера. ВІДЕО | Хокей | Champion.com.ua
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У поразці Росії від Канади у фіналі чемпіонату світу винна телекамера

Сьогодні 19:09 1352 0
Росія епічно програла Канаді у фіналі молодіжного ЧС
У поразці Росії від Канади у фіналі чемпіонату світу винна телекамера
#Канада, #Росія

Джерело - sport.ua.

У фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею Росія вигравала у Канади по ходу другого періоду з рахунком 3:1, але пропустила три шайби поспіль і поступилася 3:4.

На 59-й хвилині канадець Ейден Дьюдас при рахунку 4:3 в меншості викинув шайбу за межі майданчика, ризикуючи отримати вилучення, але влучив точно в камеру телеканалу TSN, що висіла над загороджувальним склом.

За правилами IIHF, якщо хокеїст викинув шайбу і потрапив в табло або інший об'єкт арени над поверхнею льоду, то не отримує двохвилинне вилучення. З рішенням суддів були не згодні росіяни, які потім отримали два вилучення поспіль і позбавили себе всіх шансів відігратися.

На наступний день у Twitter з'явився акаунт камери TSN @thetsncamera.

"Так, це я, справжній MVP". "Бережи всевишній камеру TSN у центру льоду. #шикарнерозташування", – зазначив центрфорвард Нешвілла Метт Дюшен.

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