Канада у фантастичному трилері виграла у Росії і стала чемпіоном світу U-20

Канадці у третьому періоді матчу здійснили камбек

Джерело - Чемпіон.

У Чехії завершився чемпіонат світу U-20 з хокею, у фіналі якого зустрічалися Канада U-20 та Росія U-20.

На початку зустрічі Росію одного разу врятувала штанга їх воріт. Загалом у першому періоді чотири рази росіяни грали у більшості, але жодного разу нею не скористалися. У другому періоді росіяни відкрили рахунок, граючи у більшості. Через півтори хвилини канадці відновили рівновагу. Та все ж на відпочинок команди пішли за переваги у рахунку Росії.

У третьому періоді Соркін збільшив рахунок до 3:1. Але не пройшла і одна хвилина, як Макмайкл відновив відставання у рахунку в одну шайбу. А через дві хвилини канадці більшість втілити у закинуту шайбу - відзначився Хейтон - 3:3. А на 57-ій хвилині матчу Томас вивів збірну Канади вперед.

Чемпіонат світу U-20 з хокею

Фінал, 5 січня

Канада U-20 - Росія U-20 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)

Шайби: 0:1 - 29:37 Александров, 1:1 - 31:01 Козенс, 1:2 - 34:46 Денисенко, 1:3 - 48:46 Соркін, 2:3 - 49:20 Макмайкл, 3:3 - 51:21 Хейтон, 4:3 - 56:02 Томас

Раніше, Канада впевнено переграла Фінляндію.

Нагадаємо, Росія в овертаймі обіграла Швецію.