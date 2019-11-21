ХК Торонто звільнив легендарного тренера

Бебкок залишив команду

Головний тренер клубу НХЛ Торонто Майк Бебкок відправлений у відставку.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Виконувати обов'язки головного тренера буде тренер фарм-клубу Шелдон Киф.

Toronto Maple Leafs President and Alternate Governor Brendan Shanahan announced today that Mike Babcock has been relieved of his coaching duties and Sheldon Keefe has been named the Club’s new head coach. #LeafsForever — Leafs PR (@LeafsPR) 20 листопада 2019 р.

Бебкок очолив Ліфс в травні 2015 року, підписавши контракт на 8 років.

У поточному сезоні регулярного чемпіонату НХЛ Торонто набрав 23 очки в 22 матчах і займає 10-е місце в турнірній таблиці Східної конференції. Команда програла п'ять останніх матчів поспіль.

Раніше, Вегас знищив Калгарі, Чикаго перемогло Баффало.

Нагадаємо, що у складі Торонто виступає уродженець Кропивницького Дмитро Тимашов.