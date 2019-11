ХК Торонто звільнив легендарного тренера

Головний тренер клубу НХЛ Торонто Майк Бебкок відправлений у відставку.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Виконувати обов'язки головного тренера буде тренер фарм-клубу Шелдон Киф.

Toronto Maple Leafs President and Alternate Governor Brendan Shanahan announced today that Mike Babcock has been relieved of his coaching duties and Sheldon Keefe has been named the Club’s new head coach. #LeafsForever