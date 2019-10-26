Торонто і Аризона святкували вольові перемоги. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі регулярного сезону НХЛ.
У одному з шести матчів була серія булітів. Торонто. у складі якого уродженець Кропивницького Дмитро Тимашов провів 10 хвилин і результативними діями не відзначився, святкувало вольову перемогу.
НХЛ. Регулярний сезон
25 жовтня
Вегас - Колорадо 1:6 (1:2, 0:3, 0:1)
Нью-Джерсі - Аризона 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)
Торонто - Сан-Хосе 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Детройт - Баффало 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Оттава - Айлендерс 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)
Ванкувер - Вашингтон 5:6 Б (2:1, 3:1, 0:3, 0:0, 1:2)
Раніше, Оттава перемогла Детройт.
Нагадаємо, уродженець Кропивницького закинув першу шайбу у НХЛ.