Торонто і Аризона святкували вольові перемоги. Результати матчів НХЛ

У регулярному чемпіонаті зіграно шість матчів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі регулярного сезону НХЛ.

У одному з шести матчів була серія булітів. Торонто. у складі якого уродженець Кропивницького Дмитро Тимашов провів 10 хвилин і результативними діями не відзначився, святкувало вольову перемогу.

НХЛ. Регулярний сезон

25 жовтня

Вегас - Колорадо 1:6 (1:2, 0:3, 0:1)

Нью-Джерсі - Аризона 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)

Торонто - Сан-Хосе 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Детройт - Баффало 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Оттава - Айлендерс 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

Ванкувер - Вашингтон 5:6 Б (2:1, 3:1, 0:3, 0:0, 1:2)

Раніше, Оттава перемогла Детройт.

Нагадаємо, уродженець Кропивницького закинув першу шайбу у НХЛ.