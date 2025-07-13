Ньюкасл хоче повернути в АПЛ хавбека Атлетико

Ньюкасл проявляє інтерес до англійського півзахисника Атлетико Мадрид Конора Галлахера.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Галлахер перейшов у Атлетико влітку минулого року, проте не став незамінним гравцем у команді Дієго Сімеоне. Значну частину ігрового часу 25-річний англієць провів на незвичній для себе позиції лівого вінгера.

Атлетико Мадрид готовий продати Галлахера цього літа, проте за суму, не меншу ніж 42 мільйони, які іспанський клуб заплатив за нього Челсі минулого року. Окрім Ньюкасла, у послугах півзахисника також зацікавлений Тоттенгем.

У минулому сезоні на рахунку Галлахера 4 голи та 6 асистів у 50 матчах за Атлетико в усіх турнірах. Його контракт із іспанським клубом діє до літа 2029 року.