Була трохи в шоці, – Анісімова відреагувала на розгром у фіналі Вімблдону

Американка Аманда Анісімова після нищівної поразки в фіналі Вімблдону від польки Іги Швьонтек розповіла про причини невдачі та емоції від турніру.

Відео пресконференції спортсменки наводиться на офіційному ютуб-каналі британського мейджору.

"Швьонтек вийшла і грала дійсно дуже добре. Всі заслуги їй. Їй вдалося нав'язати свою гру. Зі свого боку, я, напевно, трохи розгубилася від нервів, і, можливо, після цих двох тижнів я просто трохи втомилася. Але вона, звичайно, зробила все дуже складним для мене. Вона приголомшлива тенісистка, як я вже говорила не раз, і вона заслужила на цю перемогу", – сказала Анісімова.

Американська тенісистка впевнена, що їй вдасться впоратися психологічно з наслідками розгрому.

" Це точно не той фінал Grand Slam, про який я мріяла. Думаю, я була трохи в шоці. Але я сказала собі, що обов'язково стану сильнішою. Це зовсім непросто, програти фінал мейджору з рахунком 0:6, 0:6.... Але я намагаюся бачити в цьому щось позитивне, мотивацію на майбутнє. Очевидно, мені потрібно попрацювати над багатьма аспектами, щоб прогресувати", – вважає Аманда.

Нагадаємо, що у фіналі жіночого одиночного розряду Вімблдону вперше за 114 років було зафіксовано рахунок 6:0, 6:0.