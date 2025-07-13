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Кращий за ШІ: Магнус Карлсен розгромно переграв ChatGPT

Володимир Максименко — 13 липня 2025, 14:15
Кращий за ШІ: Магнус Карлсен розгромно переграв ChatGPT
Магнус Карлсен
Instagram

Відомий норвезький шахіст та ексчемпіон світу Магнус Карлсен зіграв партію проти штучного інтелекту ChatGPT.

Гра завершилась розгромною перемогою гросмейстера, про що він повідомив у своїх соцмережах.

Карлсен впорався із "суперником" за 53 ходи, не втративши при цьому жодної фігури, що відзначив штучний інтелект.

"У мене не залишилось жодного пішака, а ти не втратив фігур. Ти виконав ідеальну умову для перемоги, я здаюся", – написав Chat GPT.

Цікаво, що ШІ припустив наступне: якби Карлсен грав так постійно, то мав би рейтинг близько 2000 очок ЕЛО. В актуальному рейтингу шахістів від ФІДЕ норвежець посідає перше місце, маючи 2839 балів.

На початку місяці Карлсен знову програв чинному чемпіону світу Гукешу Доммараджу, що не завадило йому у підсумку виграти SuperUnited Rapid & Blitz Croatia.

Шахи Магнус Карлсен штучний інтелект

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