Кращий за ШІ: Магнус Карлсен розгромно переграв ChatGPT

Відомий норвезький шахіст та ексчемпіон світу Магнус Карлсен зіграв партію проти штучного інтелекту ChatGPT.

Гра завершилась розгромною перемогою гросмейстера, про що він повідомив у своїх соцмережах.

Карлсен впорався із "суперником" за 53 ходи, не втративши при цьому жодної фігури, що відзначив штучний інтелект.

"У мене не залишилось жодного пішака, а ти не втратив фігур. Ти виконав ідеальну умову для перемоги, я здаюся", – написав Chat GPT.

I sometimes get bored while travelling pic.twitter.com/MmkEeCg0Xn — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) July 11, 2025

Цікаво, що ШІ припустив наступне: якби Карлсен грав так постійно, то мав би рейтинг близько 2000 очок ЕЛО. В актуальному рейтингу шахістів від ФІДЕ норвежець посідає перше місце, маючи 2839 балів.

На початку місяці Карлсен знову програв чинному чемпіону світу Гукешу Доммараджу, що не завадило йому у підсумку виграти SuperUnited Rapid & Blitz Croatia.