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Інтер може розірвати контракт із Ачербі

Олег Дідух — 13 липня 2025, 13:45
Інтер може розірвати контракт із Ачербі
Франческо Ачербі
Getty Images

Центральний захисник Франческо Ачербі може покинути Інтер влітку поточного року на правах вільного агента.

Про це повідомляє Goal.com.

Цього літа керівництво Інтера взяло курс на омолодження складу команди, і 37-річний Ачербі може стати одним із тих гравців, хто не увійде в новий проєкт міланців. Він може покинути клуб на правах вільного агента.

Контракт Ачербі з Інтером діє до літа 2026 року. Проте в угоді прописана опція, згідно з якою Інтер може розірвати контракт цього літа, виплативши гравцеві 500 тисяч євро. Раніше повідомлялося про те, що Ачербі може перейти в Аль-Хіляль, який очолює екстренер Інтера Сімоне Індзагі.

Захисник виступає за міланський клуб з літа 2022 року. В минулому сезоні на його рахунку 1 гол і 2 асисти в 35 матчах у всіх турнірах.

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