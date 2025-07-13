ЛНЗ розгромив Інгулець у спарингу

Черкаський ЛНЗ продовжує підготовку до нового сезону УПЛ, зігравши товариський матч з Інгульцем.

Поєдинок завершився з рахунком 5:0 на користь представника елітного дивізіону.

Дубль на свій рахунок записав Момо, а ще по разу відзначились Нонікашвілі, Ассінор та Рябов. Зазначимо, що у складі черкащан зіграли три футболісти, які знаходяться на перегляді.

Напередодні ЛНЗ обіграв у спарингу Оболонь та зіграв внічию з Вікторією. Наступний матч підопічні Пономарьова зіграють проти Колоса, який відбудеться 19 липня.

Раніше ЛНЗ уклав нову угоду з півзахисником Мухарремом Яшарі.